02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

A Milli Takım'la Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performans ve skora etkisiyle dikkati çeken Ozan Tufan, 'Hayalim Premier Lig'de forma giymek' açıklaması yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde olsa da, Fransız kulübü de transferi için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

ve 'ın önemli isimleri arasında bulunan , transferin gözdesi durumunda...

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha 'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan , bu özellikleriyle ekiplerinin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

HAYALİ PREMIER LİG!

yaptığı transfer açıklamasında hayalinin 'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Yaz transfer sezonunda birçok kulübün 'nin kapısını çalması beklenirken 'a İngiliz kulüplerinin ilgisi arttı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde , , , ve ilgileniyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

FRANSIZ DEVİ LYON DA DEVREDE

'a son olarak Fransız kulübü Lyon talip oldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada Fransız ekibinin Ozan için devreye girdiğini duyurdu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Uzundurukan, Ozan'ın sezon sonunda 'ya transfer olacağını ve Lyon kulübünün de ciddi girişimlerde bulunacağını söyledi. Lyon daha önce de için devreye girişti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen , 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

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