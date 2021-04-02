Fenerbahçeli Ozan Tufan 'Hayalim Premier Lig' demişti ama... Fransız devi devreye girdi
A Milli Takım'la Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performans ve skora etkisiyle dikkati çeken Ozan Tufan, 'Hayalim Premier Lig'de forma giymek' açıklaması yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde olsa da, Fransız kulübü de transferi için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi durumunda...
Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan, bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.
HAYALİ PREMIER LİG!
Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.
Yaz transfer sezonunda birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi arttı.
26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde Crystal Palace, Everton, Leicester, WBA ve Norwich City ilgileniyor.
FRANSIZ DEVİ LYON DA DEVREDE
Ozan Tufan'a son olarak Fransız kulübü Lyon talip oldu.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada Fransız ekibinin Ozan için devreye girdiğini duyurdu.
Uzundurukan, Ozan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ve Lyon kulübünün de ciddi girişimlerde bulunacağını söyledi. Lyon daha önce de Ozan Tufan için devreye girişti.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Ozan Tufan, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
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