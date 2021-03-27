27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun performansı hayal kırıklığı yaratıyor. İşte o isim ve detayları... (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de sezon başı ve devre arası yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalanında takımı sportif direktör çalıştıracak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

Milli aranın ardından Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan 'de Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nun performansı ise hala istenen seviyeye gelemedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

'nun deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan , Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra takıma dönen , eski performansına yaklaşamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...

, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için takımının en önemli kozlarından birisi olmayı hedefliyor. (Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum
Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi! Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi!
Ali Koç F.Bahçe'ye yaramadı! İşte o rakamlar... Ali Koç F.Bahçe'ye yaramadı! İşte o rakamlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör