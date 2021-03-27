Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Sakatlıktan sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun performansı hayal kırıklığı yaratıyor. İşte o isim ve detayları... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de sezon başı ve devre arası yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalanında takımı sportif direktör Emre Belözoğlu çalıştıracak.
Milli aranın ardından Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo'nun performansı ise hala istenen seviyeye gelemedi.
Gustavo'nun Hatayspor deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti.
1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra takıma dönen Gustavo, eski performansına yaklaşamadı.
Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için takımının en önemli kozlarından birisi olmayı hedefliyor. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig