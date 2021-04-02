Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında Jan Vesely şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı
THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırladı. Sarı lacivertlilerde bu maçta Jan Vesely şoku yaşandı. Çek yıldız, ilk çeyrekde sol ayağından sakatlandı ve oyundan alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Euroleague'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında Jan Vesely sakatlandı.
Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi olan Jan Vesely, Barcelona maçında bileğinden sakatlanarak soyunma odasına gitti.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Barcelona maçında sakatlanan Jan Vesely'nin durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını açıkladı.
Yayıncı kuruluşun spikeri Ulaş Can, Vesely'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
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