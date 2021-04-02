02 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında Jan Vesely şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı

F.Bahçe'de Vesely şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz , 'yı ağırladı. Sarı lacivertlilerde bu maçta şoku yaşandı. Çek yıldız, ilk çeyrekde sol ayağından sakatlandı ve oyundan alındı. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

Euroleague'in 33. haftasında oynanan - maçında sakatlandı.

Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi olan Jan , Barcelona maçında bileğinden sakatlanarak soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri , Barcelona maçında sakatlanan Jan Vesely'nin durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını açıkladı.

Yayıncı kuruluşun spikeri , Vesely'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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