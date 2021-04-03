Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov: Elimizden geldiği kadar savaştık
THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu. Müsabakanın ardından başantrenör Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu ve "Elimizden geldiği kadar savaştık" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, Barcelona'nın çok güçlü olduğunu aktararak, "Bu tip maçlardan sonra acı bir tat kalıyor. En iyi takıma karşı oynadık. Mücadele etmemiz için, kazanmamız için daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bizim için iyi bir test oldu. Hücum ribauntlarında, oyunun her iki tarafında da çok etkili olmalıydık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Elimizden geldiği kadar savaştık." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkan Jan Vesely hakkında da konuşan Kokoskov, "Altı dakika oynadı. Çok önemli ve değerli bir oyuncu. Şu an için söylenecek bir şey yok. Yarın sabah yapılacak kontrolden sonra durumu belli olacak." diyerek sözlerini tamamladı.
JASIKEVICIUS: ZOR BİR MAÇTI
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda savunmada iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.
Jasikevicius, oyuncularını tebrik ederek "Fenerbahçe'nin ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maçtı. Umarım Jan Vesely iyidir ve durumu çok ciddi değildir. Takımımı yoğun tempoya rağmen de tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakatlıklar yaşadık. Şu anki durumumuzdan gurur duyabiliriz." diye konuştu.
Karşılaşmayı iki bölümde analiz eden Sarunas Jasikevicius, "İlk bölümde savunmamız gerçekten çok kötüydü. İkinci yarıda savunmada oyunu kontrol ettik. Maçı da böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.
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