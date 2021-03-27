27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ali Koç Fenerbahçe'ye yaramadı! İşte dikkat çeken o rakamlar...

Ali Koç F.Bahçe'ye yaramadı! İşte o rakamlar...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

'nin başında 3. sezonunu geçiren başkan , taraftarların beklentilerinin altında kaldı. Rakamlarla bir önceki başkan 'ın gerisinde kalan Koç döneminde sarı lacivertlilerin, puan ortalaması 68’den 52’ye, gol ortalaması 67’den 51’e, derbi galibiyeti yüzdesi ise yüzde 45’ten, 8’e geriledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Efsane Başkan 'ın yerine göreve gelen 'un 3 yıllık dönemi tam bir hayal kırıklığı oldu. , cami aya büyük başarılar vaat eden Ali Koç'la beraber her alanda geriye giderken, Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı hüsran rakamlara da çok net bir şekilde yansıdı.

YENİLGİ ORTALAMASI YÜKSELDİ

F.Bahçe Aziz Yıldırım döneminde ligde 68 puan ortalaması yakalarken, Ali Koç'la bu rakam 52'ye geriledi. Gol ortalaması 67'den 51'e geldi. Yenilgi ortalaması ise 5,5'den 9'a yükseldi.

3 SEZONDA 7 TEKNİK ADAM

EROL Bulut'la da yollarını ayıran Ali Koç'un sezon başına çalıştığı teknik adam sayısı 2,3 oldu. Oysa ki Aziz Yıldırım 21 sezonda 18 hocayı göreve getirdi. Koç istikrarı sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Porto olmazsa...

12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER!

ALİ Koç döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. Aziz Yıldırım başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.

YILDIRIM 13 KUPA KOÇ 0 KUPA

YILDIRIM sezon başına 8 transfer yapıp tam 13 kupanın altına imzasını attı. Ali Koç ise sezon başına 18 transfer yapmasına rağmen ne bir başarı geldi, ne de Fenerbahçe kupa kaldırdı. ()

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum
Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi! Bulut'un sonunu Kadıköy getirdi!
Kararını böyle duyurdu! Erol Bulut'un onayıyla... Kararını böyle duyurdu! "Erol Bulut'un onayıyla..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör