Fenerbahçe'nin başında 3. sezonunu geçiren başkan Ali Koç, taraftarların beklentilerinin altında kaldı. Rakamlarla bir önceki başkan Aziz Yıldırım'ın gerisinde kalan Koç döneminde sarı lacivertlilerin, puan ortalaması 68’den 52’ye, gol ortalaması 67’den 51’e, derbi galibiyeti yüzdesi ise yüzde 45’ten, 8’e geriledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Efsane Başkan Aziz Yıldırım'ın yerine göreve gelen Ali Koç'un 3 yıllık dönemi tam bir hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe, cami aya büyük başarılar vaat eden Ali Koç'la beraber her alanda geriye giderken, Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı hüsran rakamlara da çok net bir şekilde yansıdı.

YENİLGİ ORTALAMASI YÜKSELDİ

F.Bahçe Aziz Yıldırım döneminde ligde 68 puan ortalaması yakalarken, Ali Koç'la bu rakam 52'ye geriledi. Gol ortalaması 67'den 51'e geldi. Yenilgi ortalaması ise 5,5'den 9'a yükseldi.

3 SEZONDA 7 TEKNİK ADAM

EROL Bulut'la da yollarını ayıran Ali Koç'un sezon başına çalıştığı teknik adam sayısı 2,3 oldu. Oysa ki Aziz Yıldırım 21 sezonda 18 hocayı göreve getirdi. Koç istikrarı sağlayamadı.

12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER!

ALİ Koç döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. Aziz Yıldırım başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.

YILDIRIM 13 KUPA KOÇ 0 KUPA

YILDIRIM sezon başına 8 transfer yapıp tam 13 kupanın altına imzasını attı. Ali Koç ise sezon başına 18 transfer yapmasına rağmen ne bir başarı geldi, ne de Fenerbahçe kupa kaldırdı. (Takvim)

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