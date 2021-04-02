Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...
Geçtiğimiz dönemlerde Giuliano, Josef de Souza, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi satarak transferde büyük kazanç elde eden Fenerbahçe, sezon sonunda Ozan Tufan ve Attila Szalai'den büyük bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği bir isme ise flaş bir talip çıktı ve Kanarya'ya teklifini iletti. İşte o futbolcu ve yapılan dev teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncuların satışı için yoğun mesai harcıyor.
Gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren yıldız futbolcular için sarı-lacivertliler iyi bir gelir bekliyor.
OZAN İÇİN 20 MİLYON EURO
Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek.
Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.
SZALAI İÇİN REKOR BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.
Macar basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.
ALLAHYAR YOLCU
Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.
750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.
5 GOL 2 ASİST
Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.
8 MİLYON EURO...
Attığı gollerle Zorya'nın kritik galibiyetlerinin mimarı olan Allahyar hakkında gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiğini duyurdu.
Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon Euro'yu (76 milyon TL) gözden çıkardığını söyledi.
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