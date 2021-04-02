02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

Geçtiğimiz dönemlerde Giuliano, Josef de Souza, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi satarak transferde büyük kazanç elde eden Fenerbahçe, sezon sonunda Ozan Tufan ve Attila Szalai'den büyük bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği bir isme ise flaş bir talip çıktı ve Kanarya'ya teklifini iletti. İşte o futbolcu ve yapılan dev teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncuların satışı için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

Gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren yıldız futbolcular için sarı-lacivertliler iyi bir gelir bekliyor.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

OZAN İÇİN 20 MİLYON EURO

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

SZALAI İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'ye ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

Macar basınında çıkan habere göre; 'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

ALLAHYAR YOLCU

'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

5 GOL 2 ASİST

Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

8 MİLYON EURO...

Attığı gollerle Zorya'nın kritik galibiyetlerinin mimarı olan Allahyar hakkında gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de bunu kimse beklemiyordu! Transferde dev piyango...

Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon Euro'yu (76 milyon TL) gözden çıkardığını söyledi.

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