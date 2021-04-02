THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona'yı ağırladı. Sarı lacivertliler İspanyol ekibine 73-82 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. kez sahadan yenik ayrıldı. Lider Barcelona ise 24. galibiyetini aldı.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesine Barcelona 5-0'lık seriyle başladı. Toparlanarak Melih Mahmutoğlu ve Guduric ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-11 önde geçti. Hücumda yüksek yüzdeyle maça başlayan sarı-lacivertliler, savunmada ise İspanyol ekibine kolay sayı şansı vermedi. Vesely'nin yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki temposu düştü. Kuric ile peş peşe üç sayılık basketler kaydeden konuk ekip, 8. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 20-21. Pota altında etkili olan Barcelona ilk çeyreği 26-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyoda O'Quinn'in pota altından bulduğu basketlerle iyi bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak skor üreten Barcelona karşısında De Colo ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 34-33 üstün bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde boş atışlardan sayılar bulan Barcelona, 18. dakikayı 42-36 önde kapattı. Üstünlüğünü sürdüren İspanyol ekibi, soyunma odasına 47-42 önde girdi.

İkinci yarıya da Fenerbahçe Beko etkili başladı. Dış atışlardan O'Quinn ve Pierre ile arka arkaya basketler bulan sarı-lacivertliler, 26. dakikayı 56-51 üstün geçti. Top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında hızlı hücumlarla basketler kaydeden Barcelona, 28. dakikada beraberliği yakaladı: 56-56. Üç sayı çizgisinin gerisinden Westermann ile isabetler bulan İspanya temsilcisi, final periyoduna 62-58 üstün gitti.

Son çeyreğe Hanga'nın basketleriyle giren Barcelona, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-71. Fenerbahçe Beko karşısında üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, son 4 dakikaya 75-65 önde girdi. Savunmada rakibine karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, sahadan 82-73 mağlup ayrıldı.

JAN VESELY SAKATLANDI!

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Jan Vesely, maçın ilk çeyreğinde sakatlanarak oyunu terk etti. Mücadelenin geri kalanına Çek oyuncudan yoksun devam eden Fenerbahçe'yi, maçın belli bölümlerinde seken Nando De Colo ve Marko Guduric korkuttu.

CENK RENDA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, "Vesely'nin durumu şu anda stabil, yarın MR'a bakılacak. Nando de Colo'nun da durumu yarın netlik kazanacak. Bunlar üzücü şeyler, çok ihtiyacımız olan iki oyuncu ama hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 25-26 Barcelona

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-47 Barcelona

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 58-62 Barcelona

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona

MAÇIN ÖZETİ

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