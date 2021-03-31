01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer hedefi milli golcü! Emre Belözoğlu...

F.Bahçe milli golcünün peşinde! Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Sezon başında kadrosuna kattığı , ve 'dan beklenen katkıyı alamayan , gelecek sezon bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Forvet hattından memnun olmayan 'de gelecek sezon için hedeflerden birisi de ... gurbetçi oyuncuya forma giydirmeyi çok istiyor. Ancak, Karaman için ekipleri ile 'ün de devreye girdiği belirtildi. gazetesi, 'nin sportif direktörü Schober'in 'a teklif yaptığını yazarken, ile 'nın da Kenan'a Euro 2020'den önce imza attırmaya çalıştığı ifade edildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek golcü oyuncu için Fenerbahçe de ciddi şekilde temaslarını sürdürüyor.

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