01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer hedefi milli golcü! Emre Belözoğlu...
Sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Papiss Cisse ve Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Forvet hattından memnun olmayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hedeflerden birisi de Kenan Karaman... Emre Belözoğlu gurbetçi oyuncuya forma giydirmeyi çok istiyor. Ancak, Karaman için İtalyan ekipleri ile Schalke 04'ün de devreye girdiği belirtildi. Bild gazetesi, Schalke'nin sportif direktörü Schober'in Düsseldorf'a teklif yaptığını yazarken, Sampdoria ile Genoa'nın da Kenan'a Euro 2020'den önce imza attırmaya çalıştığı ifade edildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek golcü oyuncu için Fenerbahçe de ciddi şekilde temaslarını sürdürüyor.
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