01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den bir talip daha çıktı!
Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için, İngiltere Premier Lig'den bir talip daha çıktı. Ada'da adından sıkça söz ettirmeye başlayan milli oyuncuyu, Norwich City'nin istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.
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