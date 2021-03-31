01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den bir talip daha çıktı!

Ozan'a Ada'dan bir talip daha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Sezon sonu 'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için, İngiltere 'den bir talip daha çıktı. Ada'da adından sıkça söz ettirmeye başlayan milli oyuncuyu, 'nin istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

İngiliz gazeteci , 'te lider durumda bulunan 'in 'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile , Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.

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