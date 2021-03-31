Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan için, İngiltere Premier Lig'den bir talip daha çıktı. Ada'da adından sıkça söz ettirmeye başlayan milli oyuncuyu, Norwich City'nin istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.

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