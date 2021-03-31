01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti düz koşulara devam etti!

Perotti düz koşulara devam etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , sakatlığı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kaldı. Sarı lacivertlilerde yıldız oyuncunun döneceği tarih merakla beklenirken, Arjantinli futbolcu çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sarı lacivertliler antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılıp dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, 'ın tedavisine devam edildi.

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