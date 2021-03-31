01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti düz koşulara devam etti!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kaldı. Sarı lacivertlilerde yıldız oyuncunun döneceği tarih merakla beklenirken, Arjantinli futbolcu çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sarı lacivertliler antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılıp dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.
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