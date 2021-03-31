31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'ye Leicester City kancası!

Szalai bombası! 25 milyon Euro karşılığında…
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , geldiği ilk günden itibaren sergilediği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri oldu. Etkili pasları, zamanlama ve disiplinli yönleriyle dikkat çeken Szalai, ekiplerinden tarafından takibe alındı.

'nin yıldızlarına dev kulüpler talip olmaya devam ediyor. ve transfer gündeminin gözde isimleri arasında yer alıyor. de takım arkadaşları gibi kulüplerinin radarına girdi. Fanatik gazetesinin haberine göre ve 'in formasını giydiği Atilla Szalai için takipte. Szalai'nin 'ın ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe'deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

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