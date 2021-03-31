31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'ye Leicester City kancası!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Atilla Szalai, geldiği ilk günden itibaren sergilediği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri oldu. Etkili pasları, zamanlama ve disiplinli yönleriyle dikkat çeken Szalai, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City tarafından takibe alındı.
Fenerbahçe'nin yıldızlarına dev kulüpler talip olmaya devam ediyor. Ozan Tufan ve Altay Bayındır transfer gündeminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Atilla Szalai de takım arkadaşları gibi Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fanatik gazetesinin haberine göre Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City Atilla Szalai için takipte. Szalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe'deki performansının da takip edileceği kaydedildi.
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