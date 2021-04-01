Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan kadroya yapılacak hamlelere de odaklandı. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde çok ses getirecek bir transfer harekatı düzenlemeyi planlıyor. Alman teknik adam Joachim Löw'ü de takımın başına getirerek adeta kanatlanmak isteyen Kanarya'nın, muhteşem planı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun.

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek.

27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.