01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan kadroya yapılacak hamlelere de odaklandı. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde çok ses getirecek bir transfer harekatı düzenlemeyi planlıyor. Alman teknik adam Joachim Löw'ü de takımın başına getirerek adeta kanatlanmak isteyen Kanarya'nın, muhteşem planı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan 'de gündem çok yoğun.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim 'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan - Lacivertliler'in müthiş transfer planı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Yönetim eğer 'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan 'e çevirecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

27 yaşındaki futbolcunun ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK

basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak ile yollarını ayıracak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

, 'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

ORTA ALANDA TAM BİR JOKER

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in faktörüyle 'ye gelebileceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer planı! Joachim Löw olursa...

Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker. ()

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