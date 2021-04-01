Pro-lisans sahibi olan Sözer, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Yönetim, Sözer konusundaki anlayışları için Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkür etti.