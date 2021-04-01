01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından, teknik sorumlu olarak takımın başına Emre Belözoğlu getirilmişti. Takımı devralan Belözoğlu, ilk olarak yeni yardımcısını belirledi. Uzun bir süredir Almanya'da görev alan Erdinç Sözer ile birlikte Kanarya, Alman ekolüne dönüşü başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Fenerbahçe'de Erdinç Sözer'in 'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi 'e çevirdi. kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana 'da çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceğini açıklayan Löw teklifi kabul ederse plan hayata geçirilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

4-3-3 OYNATIYOR
Erdinç Sözer'in 'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da Fenerbahçe'de adaylar arasına soktu. Son olarak 'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

Eski bir futbolcu olan Labbadia; , Hamburg, , , ve gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

REAL DE PEŞİNDE
de listesine aldı. AS gazetesi, başkan 'in Zidane'ın sezon sonunda sıfır çekmesi halinde takımın başına Löw ile Raul ikilisini getirmeyi planladığını yazdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

ŞAMPİYONLUK GELİRSE DEVAM
-Erdinç Sözeri ikilisinin başarılı olmaları ve takımı şampiyonluğa taşımaları halinde ise planlar kökten değişecek. Yeni hoca arayışından vazgeçilip gelecek sezon da bu ikili ile yola devam edilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

SÖZER'DEN İŞBAŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu 'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirildi. 52 yaşındaki çalıştırıcı dün ilk idmanına çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

Pro-lisans sahibi olan Sözer, daha önce 'da Hamburg, , Bayer , ve gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Yönetim, Sözer konusundaki anlayışları için Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkür etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM
Erdinç Sözer'i idmandan önce futbolculara tanıtan , "Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum" derken, Sözeri, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...

Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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