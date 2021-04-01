Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden Alman ekolü dönemi başlıyor! Erdinç Sözer...
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından, teknik sorumlu olarak takımın başına Emre Belözoğlu getirilmişti. Takımı devralan Belözoğlu, ilk olarak yeni yardımcısını belirledi. Uzun bir süredir Almanya'da görev alan Erdinç Sözer ile birlikte Kanarya, Alman ekolüne dönüşü başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana Almanya'da çalışıyor.
Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceğini açıklayan Löw teklifi kabul ederse plan hayata geçirilecek.
4-3-3 OYNATIYOR
Erdinç Sözer'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da Fenerbahçe'de adaylar arasına soktu. Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.
Eski bir futbolcu olan Labbadia; Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.
REAL DE PEŞİNDE
Löw'ü Real Madrid de listesine aldı. AS gazetesi, başkan Florentino Perez'in Zidane'ın sezon sonunda sıfır çekmesi halinde takımın başına Löw ile Raul ikilisini getirmeyi planladığını yazdı.
ŞAMPİYONLUK GELİRSE DEVAM
Emre Belözoğlu-Erdinç Sözeri ikilisinin başarılı olmaları ve takımı şampiyonluğa taşımaları halinde ise planlar kökten değişecek. Yeni hoca arayışından vazgeçilip gelecek sezon da bu ikili ile yola devam edilecek.
SÖZER'DEN İŞBAŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirildi. 52 yaşındaki çalıştırıcı dün ilk idmanına çıktı.
Pro-lisans sahibi olan Sözer, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Yönetim, Sözer konusundaki anlayışları için Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkür etti.
HER ŞEYİMİ VERECEĞİM
Erdinç Sözer'i idmandan önce futbolculara tanıtan Emre Belözoğlu, "Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum" derken, Sözeri, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler.
Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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