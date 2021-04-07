Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş cevap!
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonluk hakkında açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'şampiyonluk sayıları' tartışması giderek büyüyor.
Son olarak Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz'da yaptığı açıklamalara flaş bir cevap verdi.
"İŞLERİNE GELMEYENLER TARİHİ SULANDIRAMAZ"
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." ifadelerine yer verildi.
Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2021
⏳ 16.30
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig