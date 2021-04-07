Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş cevap!

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonluk hakkında açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'şampiyonluk sayıları' tartışması giderek büyüyor.

Son olarak Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz'da yaptığı açıklamalara flaş bir cevap verdi.

"İŞLERİNE GELMEYENLER TARİHİ SULANDIRAMAZ"

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." ifadelerine yer verildi.

Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır...



⏳ 16.30 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2021

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