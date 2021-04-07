07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş cevap!

F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e flaş cevap!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonluk hakkında açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'şampiyonluk sayıları' tartışması giderek büyüyor.

Son olarak , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz'da yaptığı açıklamalara flaş bir cevap verdi.

"İŞLERİNE GELMEYENLER TARİHİ SULANDIRAMAZ"

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." ifadelerine yer verildi.

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