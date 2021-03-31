31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan dünya evine girdi! Fenerbahçe'den 19.07 ayar alyans...

Ozan dünya evine girdi! F.Bahçe'den 19.07 ayar alyans...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'nin yıldız oyuncusu , ile dünya evine girdi. Sarı lacivertli kulüp, - Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. 'nda gerçekleşen düğün töreninde nikah şahitliğini, Fenerbahçe Başkanı  ile teknik sorumlu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçeli milli futbolcu , hayatını ile birleştirdi.

ve 'ın deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Haspolat ile dünya evine girdi. 'nda gerçekleşen düğün törenine salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı ile teknik sorumlu yaptı.

FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS

, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

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