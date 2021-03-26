26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti için karar anı! Sağlık ekibi...
Ülkesi Arjantin'de tedavisine devam edildikten sonra İstanbul'a dönen Diego Perotti'nin geleceği tartışma konusu... Yıldız futbolcunun sakatlığının tekrar nüksetmesi ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, buna göre teknik heyete bir rapor hazırlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ülkesi Arjantin'de tedavisine devam edildikten sonra İstanbul'a dönen Diego Perotti'nin geleceği tartışma konusu... Yıldız futbolcunun sakatlığının tekrar nüksetmesi ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, buna göre teknik heyete bir rapor hazırlayacak. Teknik heyet ile yönetimin yapacağı görüşmenin ardından Tangocu'nun kulüpteki geleceği netlik kazanacak. Olumsuz bir rapor durumunda 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
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