31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: TFF Süper Lig'de şubat ayında menajerlere ödenen paraları açıkladı! İşte o rakamlar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden kulüplerin 2020-2021 sezonu şubat ayında futbolcu menajerlerine ödediği ücretleri açıkladı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:
Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 avro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira
Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar
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