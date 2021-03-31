31 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: TFF Süper Lig'de şubat ayında menajerlere ödenen paraları açıkladı! İşte o rakamlar...

Menajerlere ödenen ücretler belli oldu! İşte o rakamlar...
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

(TFF), resmi sitesinden kulüplerin 2020-2021 sezonu şubat ayında futbolcu menajerlerine ödediği ücretleri açıkladı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri

(TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda 'den şu 5 kulüp yer aldı:

: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar

: 38.000 avro

: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro

: 150.000 lira

: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar

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