31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Diego Martinez Fenerbahçe’de çok başarılı olur"

Martinez F.Bahçe’de çok başarılı olur
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Gelecek sezon öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktörlerden Diego Martinez için eski öğrencisi olan , net konuştu.

40 yaşındaki İspanyol hocayla sık sık konuştuğunu söyleyen , "Fenerbahçe ile ilgili henüz görüşmedim. ile çok iyi gidiyor. Sistemini yerleştirene kadar kendisine sabır gösterilirse Fenerbahçe'de çok başarılı olur" açıklamasında bulundu.

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