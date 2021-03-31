"Diego Martinez Fenerbahçe’de çok başarılı olur"

Gelecek sezon öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktörlerden Diego Martinez için eski öğrencisi olan İsmail Köybaşı, net konuştu.

40 yaşındaki İspanyol hocayla sık sık konuştuğunu söyleyen İsmail, "Fenerbahçe ile ilgili henüz görüşmedim. Granada ile çok iyi gidiyor. Sistemini yerleştirene kadar kendisine sabır gösterilirse Fenerbahçe'de çok başarılı olur" açıklamasında bulundu.

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