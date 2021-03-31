Fenerbahçe'de Ozan Tufan için hedef belirlendi! 20 milyon Euro...

Geçtiğimiz sezondan bu yana A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Ozan Tufan, son dönemde transferde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

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