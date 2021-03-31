31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için hedef belirlendi! 20 milyon Euro...

Ozan için hedef belirlendi! 20 milyon Euro...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Geçtiğimiz sezondan bu yana ve Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Ozan Tufan, son dönemde transferde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için 'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. Fenerbahçe, 'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

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