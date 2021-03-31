Son dakika: Erdinç Sözer Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak teknik ekibe dahil oldu! | Fb spor haberleri
Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırmış, yerine sportif direktörlük görevindeki Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu. | Erdinç Sözer kimdir?
Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına antrenör Erdinç Sözer'in getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, pro lisans sahibi çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
SÖZER: BU İMKANI BULDUĞUM İÇİN TEŞEKKÜRLER
Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" dedi.
Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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