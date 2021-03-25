25 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de giden de gelen de yaramadı! Samatta, Cisse, Thiam ve Muriqi...

Üçü bir Vedat etmedi! İşte o istatistik...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yolunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 'de, en çok tartışılan isimlerin başında golcüler geliyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan , ve 'ın performansı can sıkıyor. Sarı lacivertliler, sezon başında yollarını ayırdığı 'yi arıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

sezon başında 'yi astronomik bir bonservis bedeliyle 'ya satarken yerini doldurmak için tam 4 forvet birden alarak; , Mbwana , ve 'yi kadrosuna katmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yetersiz görülen Ademi, 'e kiralanırken, ligde geride kalan 30 haftada Papiss ve Samatta 4'er gol atabildi, Mame ise 6 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 14 gol atan Fenerbahçe'nin 3 golcüsü bir Vedat Muriqi etmedi. Kosovalı oyuncu geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 'de çıktığı 32 karşılaşmada 15 gol+6 asistlik performans ortaya koymuştu.

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MURIQI DE DÜŞTÜ

Ayrılık Vedat'a yaramadı... 27 yaşındaki oyuncu, bonuslarla 20 milyon Euro'ya gittiği Lazio'da 18 maça çıkarken 1 gol bulabildi. İtalyan ekibinin, Muriqi'ye takım aradığı ifade ediliyor. (Fotomaç)

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