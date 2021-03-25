Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de giden de gelen de yaramadı! Samatta, Cisse, Thiam ve Muriqi...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de, en çok tartışılan isimlerin başında golcüler geliyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Samatta, Cisse ve Thiam'ın performansı can sıkıyor. Sarı lacivertliler, sezon başında yollarını ayırdığı Vedat Muriqi'yi arıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriqi'yi astronomik bir bonservis bedeliyle Lazio'ya satarken yerini doldurmak için tam 4 forvet birden alarak; Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yetersiz görülen Ademi, Karagümrük'e kiralanırken, ligde geride kalan 30 haftada Papiss Cisse ve Samatta 4'er gol atabildi, Mame Thiam ise 6 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 14 gol atan Fenerbahçe'nin 3 golcüsü bir Vedat Muriqi etmedi. Kosovalı oyuncu geçen sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 15 gol+6 asistlik performans ortaya koymuştu.
MURIQI DE DÜŞTÜ
Ayrılık Vedat'a yaramadı... 27 yaşındaki oyuncu, bonuslarla 20 milyon Euro'ya gittiği Lazio'da 18 maça çıkarken 1 gol bulabildi. İtalyan ekibinin, Muriqi'ye takım aradığı ifade ediliyor. (Fotomaç)
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