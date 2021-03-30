30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, bir yandan da oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin Leicester City'nin bonservisini almayı, Roma'nın ise takımda tutmayı düşünmediği Cengiz Ünder için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Sarı-lacivertliler bir yandan bu sezon kalan haftalarda 10'da 10 yapmayı hedeflerken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu planlamak için uğraşıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

şimdi hem takımı ligin kalanı için hazırlayacak hem de önümüzdeki sezonun takım planlaması kapsamında transfer çalışmalarını yürütecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

'nın renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de . Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan , milli futbolcuyu renklerine bağlayarak bu sorunun bir kısmını gidermeyi hesaplıyor. Yıldız isimden de güzel haberler geliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

, 'den sonra 'ya büyük sükse ile transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergiledikten sonra 'e geçiş yapmış ve City forması giymişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

Ancak Ada'da işler Cengiz'in istediği gibi gitmedi. 23 yaşındaki futbolcu istediği süreleri alamadı. de kiralık sözleşmesi bitince yıldız ismi bir daha kadrosunda düşünmediğini 'ya iletti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

Fotomaç'ın haberine göre; Cengiz'in temsilcisinin gelecek sezon kadro planlamasında da yer almadığı kaydedildi. Bu durum onu en çok isteyen F.Bahçe'yi harekete geçirdi. , milli yıldıza çubuklu formayı giydirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

BELÖZOĞLU YAKIN MARKAJDA

'in kariyerine 'de devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor ancak 'nin teknik sorumlusu yoklamalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

Belözoğlu oyuncunun menajerliğini yürüten Erman Akyüz ve Serhat Balcı ile sürekli dirsek temasında. Belözoğlu'nun hayali Cengiz'i gelecek sezon 11'ine yazmak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

1 AYDIR YOK

, son olarak 28 Şubat'ta oynanan Arsenal maçında 39 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle 1 aydır forma giyemiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede

5 GOLE KATKI YAPTI

City sezon başında 'i 3 milyon euro'ya 'dan kiralamıştı. 23 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda sadece 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 2 gol kaydederken, 3 de asist yaptı. 5 gole direkt katkı verdi.

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