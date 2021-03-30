Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Emre Belözoğlu devrede
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, bir yandan da oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin Leicester City'nin bonservisini almayı, Roma'nın ise takımda tutmayı düşünmediği Cengiz Ünder için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler bir yandan bu sezon kalan haftalarda 10'da 10 yapmayı hedeflerken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu planlamak için uğraşıyor.
Emre Belözoğlu şimdi hem takımı ligin kalanı için hazırlayacak hem de önümüzdeki sezonun takım planlaması kapsamında transfer çalışmalarını yürütecek.
Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de Cengiz Ünder. Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, milli futbolcuyu renklerine bağlayarak bu sorunun bir kısmını gidermeyi hesaplıyor. Yıldız isimden de güzel haberler geliyor.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Cengiz Ünder, Başakşehir'den sonra Roma'ya büyük sükse ile transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergiledikten sonra Premier Lig'e geçiş yapmış ve Leicester City forması giymişti.
BELÖZOĞLU YAKIN MARKAJDA
Cengiz Ünder'in kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu yoklamalarını sürdürüyor.
Belözoğlu oyuncunun menajerliğini yürüten Erman Akyüz ve Serhat Balcı ile sürekli dirsek temasında. Belözoğlu'nun hayali Cengiz'i gelecek sezon Fenerbahçe 11'ine yazmak.
1 AYDIR YOK
Cengiz Ünder, son olarak 28 Şubat'ta oynanan Arsenal maçında 39 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle 1 aydır forma giyemiyor.
5 GOLE KATKI YAPTI
Leicester City sezon başında Cengiz Ünder'i 3 milyon euro'ya Roma'dan kiralamıştı. 23 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda sadece 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 2 gol kaydederken, 3 de asist yaptı. 5 gole direkt katkı verdi.
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