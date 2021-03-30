Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...
Süper Lig'in bitimine az bir süre kala, şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmaları başladı. Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen kulüpler listesini belirledi. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesaplarının da yapıldığı yarış, transfer sezonunda da devam edecek. İşte o isimler...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Beşiktaş maç eksiği ile lider durumda, Galatasaray ve Fenerbahçe de siyah beyazlı ekibi takip ediyor.
Corona virüsü salgını ekonomik olarak kulüpleri zor duruma soktu. Bu bağlamda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kulüpler için büyük önem taşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama amacındaki üç büyük kulüp transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
CORONA VİRÜSÜ KULÜPLERİN KABUSU OLDU!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Stadyum gelirleri yüksek oranda düştü. Bu durum transferde hem kaliteli hem uygun fiyatlı isimlere yönelme ihtiyacı doğurdu.
Üç büyükler yüksek maaş alan ve yeterli katkıyı sağlamakta zorlanan isimlerle yolları ayıracak. Daha genç, etkili ve fırsat transferlerine yönelecek.
Bu yöntem ile TFF'nin getirdiği harcama limitlerinde denge sağlanmaya çalışılacak. Geçtiğimiz günlerde 4 büyük kulüp Bankalar Birliği ile anlaşarak ekonomik olarak ferahlamıştı. Harcanacak her para kulüplere büyük zarar verebilir. Transfer listeleri de bu kriterlere göre hazırlandı. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesi...
YOUSSEF AIT BENNASSER
Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'den boşalacak olan pozisyon için Youssef Ait Bennasser'i düşünüyor.
Dış basında sık sık Beşiktaş ile anılan Bennasser'in 30 Haziran'da Monaco ile olan sözleşmesi sona erecek. Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.
SALİH ÖZCAN YARIŞI!
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Salih Özcan için ısrarcı. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın transfer döneminde de rakabeti sürecek. Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan da transferde oldukça popüler isimlerden biri. Genç futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitecek.
FENERBAHÇE'YE BEDAVA DÜNYA YILDIZI!
Porto'nun yıldız futbolcusu Marega, takımı ile sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Bonservissiz transferlerden biri olan Marega, yaşı, performansı ve profesyonelliği ile birçok kulübü peşine takmış durumda.
Fenerbahçe, uzun süredir Porto'nun yıldızı Marega ile yakından ilgileniyor ve sezon sonu takıma katmak için girişimlerini sürdürüyor.
HEDEF SERBEST FUTBOLCULAR
Galatasaray ise teknik heyet ve yönetim sık sık iletişim halinde... Fatih Terim, hazırladığı rapor ile transfer taleplerini yönetime sundu.
EZGJAN ALIOSKI LİSTENİN EN ÜSTÜNDE!
Ezgjan Alioski, Galatasaray'ın transfer listesinde öncelik taşıyan isimlerden biri. Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski, Saracchi'nin yerine transfer edilecek. Alioski, sezon sonu serbest kalıyor.
STEVEN CAULKER İÇİN BÜYÜK REKABET!
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Steven Caulker ile yakından ilgileniyor. Sezon sonu serbest kalacak futblcu için kıyasıya rekabet yaşanacak. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, rakibi Galatasaray gibi Alanyaspor'un savunmacısı Caulker için ısrarcı.
JULIAN BAUMGARTLINGER
Bayer Leverkusen forması giyen Julian Baumgartlinger'in Terim'in orta sahada oynatmak istediği oyun için listesine yazdığı ilk isim olduğu iddia edildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Avusturyalı futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında bitiyor. Avusturyalı futbolcu için görüşmelere kısa süre içerisinde başlanacak.
KENAN KARAMAN ÇOK BEĞENİLİYOR
Galatasaray'ın listesinde yer alan milli yıldız Kenan Karaman, Fatih Terim'in istediği isimlerden biri. Sezon sonu serbest kalacak olan Kenan'ın çalışkan yapısı, Fatih Terim'in beğenisini kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, milli futbolcu Kenan Karaman için kıyasıya bir rekabete girdi. Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği Kenan Karaman için yarış daha devam edecek gibi gözüküyor.
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