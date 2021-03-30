Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Bu yöntem ile TFF'nin getirdiği harcama limitlerinde denge sağlanmaya çalışılacak. Geçtiğimiz günlerde 4 büyük kulüp Bankalar Birliği ile anlaşarak ekonomik olarak ferahlamıştı. Harcanacak her para kulüplere büyük zarar verebilir. Transfer listeleri de bu kriterlere göre hazırlandı. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesi...