30 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Süper Lig'in bitimine az bir süre kala, şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmaları başladı. Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen kulüpler listesini belirledi. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesaplarının da yapıldığı yarış, transfer sezonunda da devam edecek. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. maç eksiği ile lider durumda, ve de siyah beyazlı ekibi takip ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Corona virüsü salgını ekonomik olarak kulüpleri zor duruma soktu. Bu bağlamda 'ne katılmak kulüpler için büyük önem taşıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

'ne katılım sağlama amacındaki üç büyük kulüp transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

CORONA VİRÜSÜ KULÜPLERİN KABUSU OLDU!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Stadyum gelirleri yüksek oranda düştü. Bu durum transferde hem kaliteli hem uygun fiyatlı isimlere yönelme ihtiyacı doğurdu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Üç büyükler yüksek maaş alan ve yeterli katkıyı sağlamakta zorlanan isimlerle yolları ayıracak. Daha genç, etkili ve fırsat transferlerine yönelecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Bu yöntem ile TFF'nin getirdiği harcama limitlerinde denge sağlanmaya çalışılacak. Geçtiğimiz günlerde 4 büyük kulüp Bankalar Birliği ile anlaşarak ekonomik olarak ferahlamıştı. Harcanacak her para kulüplere büyük zarar verebilir. Transfer listeleri de bu kriterlere göre hazırlandı. İşte , ve 'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

YOUSSEF AIT BENNASSER

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren , Dorukhan Toköz'den boşalacak olan pozisyon için Youssef Ait Bennasser'i düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Dış basında sık sık ile anılan Bennasser'in 30 Haziran'da Monaco ile olan sözleşmesi sona erecek. Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

SALİH ÖZCAN YARIŞI!

, 'nin de ilgilendiği Salih Özcan için ısrarcı. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın transfer döneminde de rakabeti sürecek. Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan da transferde oldukça popüler isimlerden biri. Genç futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

FENERBAHÇE'YE BEDAVA DÜNYA YILDIZI!

Porto'nun yıldız futbolcusu Marega, takımı ile sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Bonservissiz transferlerden biri olan Marega, yaşı, performansı ve profesyonelliği ile birçok kulübü peşine takmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

, uzun süredir Porto'nun yıldızı Marega ile yakından ilgileniyor ve sezon sonu takıma katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

HEDEF SERBEST FUTBOLCULAR

ise teknik heyet ve yönetim sık sık iletişim halinde... Fatih Terim, hazırladığı rapor ile transfer taleplerini yönetime sundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

EZGJAN ALIOSKI LİSTENİN EN ÜSTÜNDE!

Ezgjan Alioski, 'ın transfer listesinde öncelik taşıyan isimlerden biri. Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski, Saracchi'nin yerine transfer edilecek. Alioski, sezon sonu serbest kalıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

STEVEN CAULKER İÇİN BÜYÜK REKABET!

, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Steven Caulker ile yakından ilgileniyor. Sezon sonu serbest kalacak futblcu için kıyasıya rekabet yaşanacak. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen , rakibi Galatasaray gibi Alanyaspor'un savunmacısı Caulker için ısrarcı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

JULIAN BAUMGARTLINGER

Bayer Leverkusen forması giyen Julian Baumgartlinger'in Terim'in orta sahada oynatmak istediği oyun için listesine yazdığı ilk isim olduğu iddia edildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Avusturyalı futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında bitiyor. Avusturyalı futbolcu için görüşmelere kısa süre içerisinde başlanacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer operasyonu! Gelecek sezon...

KENAN KARAMAN ÇOK BEĞENİLİYOR

'ın listesinde yer alan milli yıldız Kenan Karaman, Fatih Terim'in istediği isimlerden biri. Sezon sonu serbest kalacak olan Kenan'ın çalışkan yapısı, Fatih Terim'in beğenisini kazandı. , ve Galatasaray, milli futbolcu Kenan Karaman için kıyasıya bir rekabete girdi. Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği Kenan Karaman için yarış daha devam edecek gibi gözüküyor.

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