Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...
Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 kazanılan Norveç maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Ozan Tufan'ın talipleri artıyor. Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında Premier Lig'e gitmek istediğini açıklayan yıldız futbolcuya Ada'dan 2 talip çıktı. İşte o takımlar...
Bir süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR
Crystal Palace ve Leicester City'nin Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, İngiliz medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Yıldız futbolcu, Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi Premier League'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim." ifadelerini kullanarak kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini dile getirmişti.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Ozan Tufan'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, EURO 2020'de de başarılı olursa muhtemel satışta Fenerbahçe'nin kasası dolabilir.
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