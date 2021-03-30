30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...

Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 kazanılan Norveç maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Ozan Tufan'ın talipleri artıyor. Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında Premier Lig'e gitmek istediğini açıklayan yıldız futbolcuya Ada'dan 2 talip çıktı. İşte o takımlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Bir süredir kulüplerinin takibinde olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...

Takvim'in haberine göre; Ozan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve 'nin 3-0 kazandığı maçında 2 kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...

RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR

ve 'nin Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Yıldız futbolcu, maçından önce düzenlenen basın toplantısında "Önümüzde var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi 'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim." ifadelerini kullanarak kariyerini 'de sürdürmek istediğini dile getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler Ozan Tufan'ı kapıyor! Norveç maçında...

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, 'de de başarılı olursa muhtemel satışta 'nin kasası dolabilir.

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