GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Yıldız futbolcu, Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi Premier League'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim." ifadelerini kullanarak kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini dile getirmişti.