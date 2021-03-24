24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de 3 futbolcu corona virüsüne yakalandı

F.Bahçe'de corona şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de maçının ardından yapılan test sonuçlarının ardından 3 futbolcu pozitif çıktı.

'de maçının ardından yapılan test sonuçlarının ardından 3 futbolcu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle:

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.

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