Son dakika: Fenerbahçe'de 3 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının ardından yapılan test sonuçlarının ardından 3 futbolcu pozitif çıktı.

Fenerbahçe 'de Beşiktaş maçının ardından yapılan test sonuçlarının ardından 3 futbolcu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle:

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ