29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Son olarak Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar teknik sorumlu Emre Belözoğlu getirilirken, 40 yaşındaki isim sportif direktörlük görevini de sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği milli yıldıza kancayı taktı. İşte o futbolcu ve son detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Süper Lig'in 31. haftasında ile 1-1 berabere kalan , milli arada teknik direktör 'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Sezon sonuna kadar 10 maçlık kısım için sportif direktör 'nu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Ligin bitmesiyle birlikte sportif direktörlük görevine geri dönecek Belözoğlu, listesinin ilk sırasına 'ın da istediği milli yıldızı yazdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Fanatik'in haberine göre; Belözoğlu, transferde ilk hedef olarak Kenan Karaman'ı belirledi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf'taki başarılı performansını Milli Takım'a da taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Kenan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, başta ve olmak üzere başka takımların da bu oyuncunun peşine düşmesini sağladı. , transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

ÇOK YÖNLÜ, YERLİ

40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. , bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.

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