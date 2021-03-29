Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...
Son olarak Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar teknik sorumlu Emre Belözoğlu getirilirken, 40 yaşındaki isim sportif direktörlük görevini de sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği milli yıldıza kancayı taktı. İşte o futbolcu ve son detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Sezon sonuna kadar 10 maçlık kısım için sportif direktör Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Ligin bitmesiyle birlikte sportif direktörlük görevine geri dönecek Belözoğlu, listesinin ilk sırasına Galatasaray'ın da istediği milli yıldızı yazdı.
Fanatik'in haberine göre; Belözoğlu, transferde ilk hedef olarak Kenan Karaman'ı belirledi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf'taki başarılı performansını Milli Takım'a da taşıdı.
Kenan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere başka takımların da bu oyuncunun peşine düşmesini sağladı. Emre Belözoğlu, transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı.
ÇOK YÖNLÜ, YERLİ
40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde.
Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.
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