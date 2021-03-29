Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Sezon sonunda milli yıldız...

Kenan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere başka takımların da bu oyuncunun peşine düşmesini sağladı. Emre Belözoğlu, transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı.