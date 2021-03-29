29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Xavi'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Joachim Löw sözleri! "Barcelona'ya yakışır"
Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Joachim Löw hakkında açıklamalarda bulundu. Alman hocanın oyun sistemini öven İspanyol oyuncu, "Barcelona'ya yakışır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Joachim Löw'ün Barça'nın başına geçmesini istedi. Xavi, "Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, Almanya'da, bana İspanya ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman çalıştırıyor.
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