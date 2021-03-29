29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Xavi'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Joachim Löw sözleri! "Barcelona'ya yakışır"

Xavi'den Löw sözleri! Barcelona'ya...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'nın efsane oyuncularından , 'nin de gündeminde olan hakkında açıklamalarda bulundu. Alman hocanın oyun sistemini öven İspanyol oyuncu, "Barcelona'ya yakışır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nın efsane ismi , 'nin de ilgilendiği 'ün 'nın başına geçmesini istedi. , "Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, 'da, bana ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam çalıştırıyor.

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