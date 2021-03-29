Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Bayern Münih'in genç yıldızlarından Serge Gnabry'nin rüya 11'ine seçildi. Fildişi asıllı futbolcu, listede 10 numara pozisyonunda Mesut Özil'e de yer verdi. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: "Neuer - Bellerin, Niklas Sule, Koscielny, Davies - Kimmich, Cazorla - Coman, Mesut Özil, Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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