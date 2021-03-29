29 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil Rüya 11’de!

Mesut Özil Rüya 11’de!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'nin dünya yıldızı Özil, Bayern Münih'in genç yıldızlarından Serge Gnabry'nin rüya 11'ine seçildi. Fildişi asıllı futbolcu, listede 10 numara pozisyonunda Mesut Özil'e de yer verdi. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: " - , Niklas Sule, , , - Coman, Özil, Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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