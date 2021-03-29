29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil Rüya 11’de!
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Bayern Münih'in genç yıldızlarından Serge Gnabry'nin rüya 11'ine seçildi. Fildişi asıllı futbolcu, listede 10 numara pozisyonunda Mesut Özil'e de yer verdi. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: "Neuer - Bellerin, Niklas Sule, Koscielny, Davies - Kimmich, Cazorla - Coman, Mesut Özil, Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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