Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız isim, düz koşu yaparak çalışmalara başladı. İşte o futbolcu ve sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)