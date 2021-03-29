29 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin kiraladığı Allahyar Zorya'da ayın oyuncusu seçildi
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, buradaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncu, kulübünde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'den Ukrayna Ligi ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh performansıyla göz dolduruyor. İranlı golcü, kulübünde mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO!
Sarı-lacivertlilerin Zorya'ya kiraladığı Allahyar'ın 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ukrayna ekibinin, ligde 12 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan 19 yaşındaki santrforun opsiyonunu almayı düşündüğü belirtildi.
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