28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kritik zirve! Emre Belözoğlu ve 4 teknik direktör adayı...

F.Bahçe'de kritik toplantı! Gelecek sezonun hocası kim olacak?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Teknik direktör ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirme kararı almıştı. Belözoğlu'nun gelecek sezon yeniden sportif direktörlük konumuna geçmek istediği bilinirken, sarı lacivertlilerde teknik adamlık görevi için 4 aday var. İşte kritik zirvenin detayları... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen Emre Belözoğlu yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

'in haberine göre; Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Başkan ve yönetici Selahattin Baki yeni hoca hakkındaki görüşlerini Belözoğlu'na soracak. Hoca adayları arasında , Sarri, Dalic ve Gallardo var. Bu dört hocadan birisini büyük ihtimalle Fener'in yeni teknik patronu olacak. En çok temas sağlanan isim ise Löw.

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