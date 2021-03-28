28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde, listenin başını Marcelo Gallardo çekiyor. İşte Kanarya'nın Arjantinli teknik adam için planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

, 31. haftadaki beraberliğinin ardından ile yollarını ayırmış ve Sportif Direktör 'nun teknik sorumlu olarak atandığını duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Yaşanan bu gelişmenin ardından 'nin teknik direktör adayları arasında , ve 'nun olduğu ifade edilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Özellikle Gallardo'nun ismi ile anılmasının ardından ve basınında bu girişim büyük yankı buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

F.BAHÇE HER ŞEYİYLE GELECEK
basınında konu ile ilgili futbol yorumcuları konuşurken, "Marcelo Gallardo, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı. Kesin bilgi. Fenerbahçe, Gallardo'yu almak için her şeyiyle geliyor. Türkiye'de teknik direktörlük kariyerine devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

F.BAHÇE'NİN PROJESİ BELLİ OLDU
Öte yandan basını da 'nin Gallardo'ya olan ilgisini okuyucularına aktarırken, sarı lacivertlilerin Arjantinli futbol adamına sunacağı teklifi açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Buna göre Aralık 2021'de ile sözleşmesi sona erecek Gallardo, 'ya gitmeye sıcak bakıyor ancak yeni durağının olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmamış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Gallardo'nun kendisini tatmin edecek bir teklife hayır demeyeceği aktarılırken, 'nin Arjantinli teknik adama sunacağı teklifte '1. sınıf kadro oluşturulacağı garantisi' vereceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!

Öte yandan 'nin halihazırda Perotti, Sosa, Lemos, Gustavo ve Mesut Özil gibi yıldızlarının olduğu ve bu isimlere yenilerinin ekleneceği yazıldı.

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