Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo planı belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde, listenin başını Marcelo Gallardo çekiyor. İşte Kanarya'nın Arjantinli teknik adam için planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, 31. haftadaki Beşiktaş beraberliğinin ardından Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak atandığını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Löw, Maurizio Sarri ve Marcelo Gallardo'nun olduğu ifade edilmişti.
Özellikle Gallardo'nun ismi Fenerbahçe ile anılmasının ardından Arjantin ve İspanyol basınında bu girişim büyük yankı buldu.
F.BAHÇE HER ŞEYİYLE GELECEK
Arjantin basınında konu ile ilgili futbol yorumcuları konuşurken, "Marcelo Gallardo, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı. Kesin bilgi. Fenerbahçe, Gallardo'yu almak için her şeyiyle geliyor. Türkiye'de teknik direktörlük kariyerine devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.
F.BAHÇE'NİN PROJESİ BELLİ OLDU
Öte yandan İspanyol basını da Fenerbahçe'nin Gallardo'ya olan ilgisini okuyucularına aktarırken, sarı lacivertlilerin Arjantinli futbol adamına sunacağı teklifi açıkladı.
Buna göre Aralık 2021'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Gallardo, Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor ancak yeni durağının Türkiye olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmamış durumda.
Gallardo'nun kendisini tatmin edecek bir teklife hayır demeyeceği aktarılırken, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik adama sunacağı teklifte '1. sınıf kadro oluşturulacağı garantisi' vereceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin halihazırda Perotti, Sosa, Lemos, Gustavo ve Mesut Özil gibi yıldızlarının olduğu ve bu isimlere yenilerinin ekleneceği yazıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig