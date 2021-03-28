28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den iyi haber! Dönüyor...

Kaptan dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran 'den, 'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncu flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sakatlıktan tamamen kurtulan , umutlu: "Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Ancak son maçın son saniyesine kadar iddiamızı koruyup, çok istediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşacağız."

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