28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den iyi haber! Dönüyor...
Sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran Gökhan Gönül'den, Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncu flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sakatlıktan tamamen kurtulan Gökhan Gönül, umutlu: "Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Ancak son maçın son saniyesine kadar iddiamızı koruyup, çok istediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşacağız."
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