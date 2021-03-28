Sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran Gökhan Gönül'den, Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncu flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sakatlıktan tamamen kurtulan Gökhan Gönül, umutlu: "Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Ancak son maçın son saniyesine kadar iddiamızı koruyup, çok istediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşacağız."

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