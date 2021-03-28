28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi gözler o isimlerde!

F.Bahçe'de gözler o isimlerde!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertliler, corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu ile milli takımlarda bulunan 9 ismi dört gözle bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu ile milli takımlarda bulunan 9 isim dört gözle bekleniyor. 1 Nisan'da tekrar testten geçecek 5 oyuncu, sonuçlarının negatif çıkması halinde 5 Nisan'daki karşılaşmasında forma giyecek. Milli takımlardaki futbolcuların da en geç 2 Nisan'da 'da olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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