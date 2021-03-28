Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertliler, corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu ile milli takımlarda bulunan 9 ismi dört gözle bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu ile milli takımlarda bulunan 9 isim dört gözle bekleniyor. 1 Nisan'da tekrar testten geçecek 5 oyuncu, sonuçlarının negatif çıkması halinde 5 Nisan'daki Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek. Milli takımlardaki futbolcuların da en geç 2 Nisan'da Samandıra'da olması bekleniyor.

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