Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdüyor... İranlı santrforun istikrarı fark yaratırken dünyaca ünlü dev kulüp, oyuncunun adını transfer listesine yazdı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
Allahyar Sayyadmanesh performansıyla Ukrayna Ligi'nde fark yaratmaya devam ederken oyuncuyla ilgili transfere dair bir son dakika gelişmesi yaşandı...
750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.
Zorya, ligde 13 maçta 4 gol atıp 2 de asist üreten 19 yaşındaki santrforun opsiyonunu alıp bir başka kulübe daha yüksek bir maliyetle satabilir...
Sarı-lacivertlilerin Zorya'ya kiraladığı İranlı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro...
Peki, attığı gollerle Zorya'nın kritik galibiyetlerinin mimarı olan Allahyar'ı takip eden ve ilgilenen o kulüp hangisi?
TRANSFER PLANLARI HAZIR!
Zorya Genel Direktörü Stanislav Oganov, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, oyuncuyla ilgili beklemede olduklarını kaydetmişti ancak opsiyonu kullanıp, oyuncuyu Shakhtar Donetsk'e satma planını hazırladı.
SHAKHTAR'IN İLGİSİNİ DUYURMUŞTU...
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da geçtiğimiz günlerde konuya dair bir duyumunu dile getirmiş ve "Shakhtar Donetsk Allahyar için devrede" demişti.
Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığını da sözlerine eklemişti.
İranlı genç futbolcunun kiralık süresi 31 Aralık 2021'de sona eriyor... Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'e kadar.
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