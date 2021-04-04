04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdüyor... İranlı santrforun istikrarı fark yaratırken dünyaca ünlü dev kulüp, oyuncunun adını transfer listesine yazdı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Allahyar Sayyadmanesh performansıyla 'nde fark yaratmaya devam ederken oyuncuyla ilgili transfere dair bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra 'dan ayrılarak 'ya kiralandı. Allahyar, 'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

, ligde 13 maçta 4 gol atıp 2 de asist üreten 19 yaşındaki santrforun opsiyonunu alıp bir başka kulübe daha yüksek bir maliyetle satabilir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

Sarı-lacivertlilerin 'ya kiraladığı İranlı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

Peki, attığı gollerle 'nın kritik galibiyetlerinin mimarı olan Allahyar'ı takip eden ve ilgilenen o kulüp hangisi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

TRANSFER PLANLARI HAZIR!

Genel Direktörü , geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, oyuncuyla ilgili beklemede olduklarını kaydetmişti ancak opsiyonu kullanıp, oyuncuyu 'e satma planını hazırladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

SHAKHTAR'IN İLGİSİNİ DUYURMUŞTU...

Genel Yayın Yönetmeni da geçtiğimiz günlerde konuya dair bir duyumunu dile getirmiş ve " Allahyar için devrede" demişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığını da sözlerine eklemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh bombası!

İranlı genç futbolcunun kiralık süresi 31 Aralık 2021'de sona eriyor... Oyuncunun ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'e kadar.

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