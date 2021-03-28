28 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu konusunda usta yazardan flaş yorum geldi. İşte Belözoğlu'nun gelişi ile ilgili flaş Fatih Terim ve Sergen Yalçın detayı... (FB spor haberleri)


Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

yönetiminde ilk maçına karşısında çıkacak 'de yeni dönem başladı. Emre Belözoğlu'nun takımı nasıl bir taktik disiplinle oynatacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

yazarı , ' ikna edilmeli.' derken hakkında da önemli sözler söyledi. Gürcan Bilgiç, 'nin kararını ve üzerinden okudu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

'nin ile yollarını ayırma kararının ardından teknik sorumlu görevine 'nu getirmesini yorumlayan , saha kenarında hakemleri baskı altına alan ve ile baş etme konusunda bir hamle yapıldığını vurguladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

FLAŞ MESUT ÖZİL DETAYI

Bu takım önümüzdeki dönemde 'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

yönetiminin 'tan 'na geçişinin mantıklı tek bir açıklaması var; 'Saha kenarından hakemleri domine eden veya ile baş etmek.' Bizim ligimiz sahada minimumla oynanıyor çünkü. VAR hakemlerini baskı altına almayı başaran, maksimum faydayı da sağlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Kalan 10 haftada takım kalitesi ile birlikte, maç sırasında sahadaki hakeme "Bu nasıl düdük?" diye daha gövdeli tepki gösterecek bir figürü oldu. Yani; taşın suyunu çıkarmanın peşindeler.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI

Ali Koç başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir.

Verimlilik esasına göre değil, sosyal medya yorumlarıyla karar opsiyonlarına sahip bir başkan varsa, boş buzdolabından kaz ciğeri pişirmek durumunda olan bir teknik direktör bulmalısınız.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

GENÇ KADRO İÇİN EN UYGUN İSİM

Geçmişe baktığınızda yarışmacı bir teknik adamdan başka şansı yok 'nin. Heoness'in "Arkasında cam kırıkları bırakır" dediği Christoph Daum gibi biri örneğin. Gelir, grubu organize eder, tutamayacağı sözler verir, kazanır ama bir daha hiçbir oyuncusunu ikna edemez.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

İkinci bakış açısında; bu sezon genç bir kadro oluşturuldu. Bu takım önümüzdeki dönem 'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor. Şu anda çok sayıda isim konuşuluyor, Joachim , Marcelo Gallardo ve Maurizio Sarri gibi. Mevcut tablodan bakınca keşke Joachim Löw'ü ikna edebilseler.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

GALLARDO

River Plate'te 7 sezondur görev yapan Gallardo, yıllık net 8 milyon Euro kazanırken, 12 kupa ile kulüp tarihinin en fazla kupa kaldıran hocası durumunda bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

JOACHIM LÖW

Uzun süredir Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim , kulüp olarak Stuttgart, , Karlsruhe, Adanaspor, Innsbruck ve Austria Wien'de görev aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı yorum! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

MAURIZIO SARRI

Son olarak Juventus'u şampiyon yapan Sarri, 51 maçta 2.16 puan ortalaması yakaladı. İtalyan hoca, Juventus öncesi çalıştırdığı Chelsea'de ise 63 maçta 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'na şok sözler! 4. hakemin yakasına yapışır Belözoğlu'na şok sözler! "4. hakemin yakasına yapışır"
Belözoğlu'nun yeni ekip planı ortaya çıktı! Belözoğlu'nun yeni ekip planı ortaya çıktı!
Kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para Kara tablo ortaya çıktı! İşte transfere harcanan para
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör