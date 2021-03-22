22 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1'lik biten müsabaka sonrasında Beşiktaş, puan cetvelinde avantajını sürdürürken, Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın attığı gol ile lige tutundu. Öte yandan Fenerbahçe'nin 'forveti' Samatta ile Beşiktaş'ın 'stoperi' Domagoj Vida arasındaki gol istatistiği şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında ilk yarısı 0-0 biten maçta , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 48'de 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

Hırvat futbolcu, 'ye karşı kariyerinde 3. kez gol sevinci yaşarken Sarı-lacivertlilerin golcüsü 'yı da gol sayısında yakaladı.

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

Yıldız stoper, bu sezon formasıyla 22 maçında 4 gol kaydetti.

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

, 'nin 'dan büyük umutlarla transfer ettiği 'yla gol sayısını eşitledi.

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

ise bu sezon formasıyla 'de 22 maçta 4 gol attı.

Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...

, ise daha önce 3 derbisinde gol sevinci yaşamıştı.

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