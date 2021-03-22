Fenerbahçeli Samatta performansı ile saç baş yoldurdu! Beşiktaşlı Vida...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1'lik biten müsabaka sonrasında Beşiktaş, puan cetvelinde avantajını sürdürürken, Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın attığı gol ile lige tutundu. Öte yandan Fenerbahçe'nin 'forveti' Samatta ile Beşiktaş'ın 'stoperi' Domagoj Vida arasındaki gol istatistiği şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ilk yarısı 0-0 biten maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 48'de Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Hırvat futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde 3. kez gol sevinci yaşarken Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı golcüsü Samatta'yı da gol sayısında yakaladı.
Vida, Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Samatta'yla gol sayısını eşitledi.
Samatta ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 22 maçta 4 gol attı.
Domagoj Vida, ise daha önce 3 Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşamıştı.
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