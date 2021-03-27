27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar hızlandı. Geçtiğimiz yaz transfer ettiği golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde de gündeme gelen Moussa Marega ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de 2020-2021 sezonuna yönetiminde başlayan , sezon başında transfer edilen , , gibi golcülerinden beklediği katkıyı alamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Gol yollarında eksik kalan forvet oyuncuları dolayısıyla birçok maçta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, 'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

MAREGA YENİDEN GÜNDEMDE

Devre arasında da adı ile anılan 'nun golcü oyuncusu , yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan gazeteci , Fenerbahçe'nin Marega'ya olan ilgisini yeniden dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Schira'nın haberine göre, ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan Marega, Portekiz ekibinin 2023'e kadar olan sözleşme teklifinde de henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

Bu nedenle 'nin ilgisinin yeniden canlandığını yazan Schira, sarı-lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacağını söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

29 yaşındaki Malili forvet Marega, bu sezon formasıyla 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. En golcü sezonlarından birisini 17/18 sezonunda yaşayan Marega, o dönem 'nde 22 gol ve 5 asistle oynamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

için menajeri 'dan açıklamalar geldi. Aissa, 29 yaşındaki forvetin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ile henüz görüşmediklerini belirtip, "Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden başka takımlara söz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Moussa Marega gelişmesi! Ünlü gazeteci duyurdu

MOUSSA MAREGA KİMDİR?

14 Nisan 1991 tarihinde 'nın kasabasında dünyaya gelen , futbola Fransa'nın takımında başladı. Malili futbolcu, Poire-sur-Vie, , ve Maritimo formalarını giymesinin ardından Ocak 2016'da 'ya transfer oldu. 2015/2016 sezonunda kiralık olarak Vitoria Guimares forması giyen Marega, 2017 yılından bu yana Porto formasını terletiyor.

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