Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, performansıyla sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. Kuzey Makedonya'nın Almanya'yı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydeden genç isim Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Elmas, Avrupa'dan herhangi bir takıma transfer olursa Fenerbahçe bu transferde pay alacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas, gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor.
Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Eljif Elmas, formuyla göz dolduruyor.
İtalyan ekibinde performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu.
ALMANYA MAÇININ YILDIZI OLDU!
Napoli'deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu, bu sezon ise Serie A'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki Liechtenstein maçında fileleri havalandıran futbolcu, önceki günkü Almanya maçının yıldızı oldu.
Kuzey Makedonya'nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Formuyla dikkat çeken genç oyuncu, transferin de aranan isimlerinden birisi haline geldi.
Fenerbahçe'ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun bir çok talibi ortaya çıkarken, Napoli kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor.
BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transfer iddialarının ardından Eljif Elmas'ın babası İtalyan basınına son dakika açıklamasında bulundu. Genç yıldızın babası Djevat Elmas, oyuncunun menajeri ile birlikte transfer iddialarına açıklık getirdi.
TRANSFERİ BABASI AÇIKLADI!
Milliyet'in derlediği habere göre, oğlunun Almanya karşısındaki performansını değerlendiren Elmas, "Kuzey Makedonya'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi." dedi. Djevat Elmas, genç yıldızın adının anıldığı kulüplerle ilgili ise "Oğlum Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak, kısa zaman içinde bunu göreceğiz" dedi.
DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI!
Napoli ile olan sözleşmesini 5 yıllık imzayla sezon başında uzatılarak 2025'e dek geçerli hale getirilen Elmas için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor.
FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO!
Eljif Elmas'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.
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