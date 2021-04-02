02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, performansıyla sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. Kuzey Makedonya'nın Almanya'yı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydeden genç isim Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Elmas, Avrupa'dan herhangi bir takıma transfer olursa Fenerbahçe bu transferde pay alacak. İşte detaylar...



Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'nin eski yıldızı , gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerden 'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan , formuyla göz dolduruyor.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

ekibinde performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

ALMANYA MAÇININ YILDIZI OLDU!
'deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu, bu sezon ise 'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki maçında fileleri havalandıran futbolcu, önceki günkü maçının yıldızı oldu.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

'nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Formuyla dikkat çeken genç oyuncu, transferin de aranan isimlerinden birisi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

'ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun bir çok talibi ortaya çıkarken, kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transfer iddialarının ardından 'ın babası basınına son dakika açıklamasında bulundu. Genç yıldızın babası Djevat Elmas, oyuncunun menajeri ile birlikte transfer iddialarına açıklık getirdi.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

TRANSFERİ BABASI AÇIKLADI!
Milliyet'in derlediği habere göre, oğlunun karşısındaki performansını değerlendiren Elmas, "'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi." dedi. Djevat Elmas, genç yıldızın adının anıldığı kulüplerle ilgili ise "Oğlum 'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak, kısa zaman içinde bunu göreceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI!
ile olan sözleşmesini 5 yıllık imzayla sezon başında uzatılarak 2025'e dek geçerli hale getirilen Elmas için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Eljif Elmas fark yaratıyor! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO!
'ın transferinin gerçekleşmesi halinde , 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.

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