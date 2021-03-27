27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti. Gelecek sezonda yeni bir planlamaya gidecek olan Kanarya'da, yeni teknik adamın kimin olacağı merak konusu. İşte sarı lacivertlilerin hoca adaylarında son durum... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, ile masaya oturduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

Fotomaç'ın haberine göre, dünyaca ünlü bir hoca getirmek isteyen başkan 'un yakın dostu olan Başkanı Agnelli aracılığı ile şu an boşta olan İtalyan çalıştırıcı ile temas kurup, bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

Bu görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, ikilinin haftaya bir kez daha konuşup, son noktayı koyacakları kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

KARİZMATİK VE BAŞARILI

62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon 'u çalıştırıp şampiyon yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

'yi şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli isim, 'ye oynattığı futbolla da ün yapmıştı. Ancak Sarri ile dışında 'nın da ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

Sigaraya olan bağımlılığıyla da bilinen Sarri, sıra dışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan ünlü hoca, 2000 yılında istifa edip Sansovino'nun başına geçti. Sonrası ise malum...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

ADAYLARDA SON DURUM

JOACHIM LÖW: Menajeri ile temas kurulup, nabız yoklandı. Avrupa Şampiyonası sonrası teklifi değerlendireceğini söyledi. 'dan da talipleri var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

MARCELO GALLARDO: Gençliği, agresif tarzı ve River Plate'teki başarıları ile gündeme geldi. Sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitmesi tek sıkıntı. İkna edilse bile tazminatı konusunda uzlaşılması gerek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

OLIVER GLASNER: Wolfsburg'da iyi bir grafiği var. Kulübü gelecek sezon için Villas Boas'ı istiyor. Alman basını, 'ye gidebileceğini iddia etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum

LUCIEN FAVRE: En son Dortmund'u çalıştırdı. Boşta olması avantaj. Diğer adaylar olmazsa temasa geçilecek.

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