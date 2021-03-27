Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte teknik direktör adaylarında son durum
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti. Gelecek sezonda yeni bir planlamaya gidecek olan Kanarya'da, yeni teknik adamın kimin olacağı merak konusu. İşte sarı lacivertlilerin hoca adaylarında son durum... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Maurizio Sarri ile masaya oturduğu belirtildi.
Bu görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, ikilinin haftaya bir kez daha konuşup, son noktayı koyacakları kaydedildi.
KARİZMATİK VE BAŞARILI
62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı.
Chelsea'yi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli isim, Napoli'ye oynattığı futbolla da ün yapmıştı. Ancak Sarri ile Fenerbahçe dışında Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında.
Sigaraya olan bağımlılığıyla da bilinen Sarri, sıra dışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan ünlü hoca, 2000 yılında istifa edip Sansovino'nun başına geçti. Sonrası ise malum...
ADAYLARDA SON DURUM
JOACHIM LÖW: Menajeri ile temas kurulup, nabız yoklandı. Avrupa Şampiyonası sonrası teklifi değerlendireceğini söyledi. İspanya'dan da talipleri var.
MARCELO GALLARDO: Gençliği, agresif tarzı ve River Plate'teki başarıları ile gündeme geldi. Sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitmesi tek sıkıntı. İkna edilse bile tazminatı konusunda uzlaşılması gerek.
OLIVER GLASNER: Wolfsburg'da iyi bir grafiği var. Kulübü gelecek sezon için Villas Boas'ı istiyor. Alman basını, Fenerbahçe'ye gidebileceğini iddia etti.
LUCIEN FAVRE: En son Dortmund'u çalıştırdı. Boşta olması avantaj. Diğer adaylar olmazsa temasa geçilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig