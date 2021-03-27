27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika transfer haberleri: İlk 31 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalar start verdi. Yeni sezona güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefleyen iki ezeli rakipte arayışlar devam ederken, Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, gelecek sezon için de çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

Şampiyonluk iddiasını sürdüren ve , sezonu zirvede tamamlayarak 'ne gitmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

İki ezeli rakip oyuncu arayışlarına şimdiden başlarken, basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

'in haberine göre sarı lacivertliler, 'ın da gündeminde yer alan ve 'da forması giyen 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Haberde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'nde oynama ihtimali nedeniyle 'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun, 'ün bir alt lige düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. basını daha Salih Dursun için 'ın da Alman kulübüyle temasta olduğunu yazmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

Sezon başında kiralık olarak oynadığı 'den 'e geri dönen , bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı toplam 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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