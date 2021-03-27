Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular
Son dakika transfer haberleri: İlk 31 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalar start verdi. Yeni sezona güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefleyen iki ezeli rakipte arayışlar devam ederken, Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, gelecek sezon için de çalışmalar başladı.
Şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.
İki ezeli rakip oyuncu arayışlarına şimdiden başlarken, Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sport Bild'in haberine göre sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve Almanya Bundesliga'da Köln forması giyen Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Haberde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı toplam 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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