Son dakika spor haberi: Beşiktaş istedi Fenerbahçe devreye girdi! Transferi böyle duyurdular

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun, Köln'ün bir alt lige düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alman basını daha Salih Dursun için Beşiktaş'ın da Alman kulübüyle temasta olduğunu yazmıştı.