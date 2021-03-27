Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, saat 17.00'de başladı. İlk bölümde salonda core çalışması yapıldı. Bu çalışmanın ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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