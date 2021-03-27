27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Denizli hazırlıklarını sürdürdü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertliler, teknik direktör ile yolların ayrılması sebebiyle takımın başına getirilen yönetiminde idmanı gerçekleştirdi. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 32'nci haftasında Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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Teknik sorumlu yönetiminde 'nde yapılan idman, saat 17.00'de başladı. İlk bölümde salonda core çalışması yapıldı. Bu çalışmanın ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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