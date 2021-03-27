Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Salonu’nda konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertli ekipte 27 sayı üreten Iagupova maçın en skorer ismi olurken Hatay Büyükşehir Belediyespor da ise Ndour 20 sayı kaydetti.
Serinin 2'nci maçı 30 Mart Salı günü Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Antakya Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef Yarıcı
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Iagupova 27, Sabally 14, McBride 12, Tuğçe 12, Olcay 6, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi 4, Banu, Duygu
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Derin 6, Özge 13, Gizem 16, Prince 5, Ndour 20, Gamze 2, Meryem 2, Elif İlkim, İdil, Hilal
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 46-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-51
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