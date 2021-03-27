27 Mart 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor MAÇ SONUCU - ÖZET
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Salonu’nda konuk ettiği ’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekipte 27 sayı üreten Iagupova maçın en skorer ismi olurken da ise Ndour 20 sayı kaydetti.

Serinin 2'nci maçı 30 Mart Salı günü Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Antakya Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON:
HAKEMLER: , ,
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Iagupova 27, 14, 12, 12, 6, 6, 4, Sevgi 4, Banu, Duygu
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Derin 6, Özge 13, Gizem 16, 5, Ndour 20, 2, Meryem 2, , İdil, Hilal
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 46-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-51

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