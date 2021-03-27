27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildi. Genç teknik adamın sarı lacivertlilerdeki sonunu Kadıköy performansı getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'den geçti... Genç teknik adam, 8 ayı aşan teknik direktörlük döneminde lig ve kupada 34 maça çıkarken, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 1.97 puan ortalaması yakalayan Bulut'un sonunu 'de alınan kötü sonuçlar getirdi.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

Deplasmanda oynanan 15 maçta (11G/3B/1M) müthiş bir grafik yakalayan ve topladığı 36 puanla zirvede yer alan , iç sahada (7G/2B/6M) ile tarihin en kötü tablosunu sergileyince bileti kesildi.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

HAKKINIZI HELAL EDİN

önceki gün idmana çıkmak için hazırlık yaparken, görevden alına kararı kendisine tebliğ edildi. Genç hoca bunun üzerine oyuncularla vedalaşıp, 'Hakkınızı helel edin' diyerek tesislerden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

TAKİPTEN ÇIKTILAR

'un görevine son verilmesinin ardından hiçbir futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekerken; , , , , , ve sosyal medyada eski hocalarını takipten çıkardı. Bu durum Bulut ile oyuncular arasındaki kopukluğu gözler önüne serdi.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

PERDE ARKASI VE İDDİALAR

1- 'un kontrollü futbol anlayışı kimseyi tatmin etmedi.
2- Oyuncularla iletişimde sorunlar yaşadı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

3- Saha içinde ve dışında otorite sağlayamadı.
4- kendisini bu konularda pekçok kez uyardı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

5- , çok önce kendisine güvenini yitirdi.
6- 2 kez istifa kararı aldı ancak vazgeçti.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!

7- maçından önce bileti kesildi, galibiyet süreci uzattı.
8- Son 3 kadroyu kadroyu yaptı. (Fotomaç)

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