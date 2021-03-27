Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sonu Kadıköy oldu!
Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildi. Genç teknik adamın sarı lacivertlilerdeki sonunu Kadıköy performansı getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'den Erol Bulut geçti... Genç teknik adam, 8 ayı aşan teknik direktörlük döneminde lig ve kupada 34 maça çıkarken, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 1.97 puan ortalaması yakalayan Bulut'un sonunu Kadıköy'de alınan kötü sonuçlar getirdi.
Deplasmanda oynanan 15 maçta (11G/3B/1M) müthiş bir grafik yakalayan ve topladığı 36 puanla zirvede yer alan Erol Bulut, iç sahada (7G/2B/6M) ile tarihin en kötü tablosunu sergileyince bileti kesildi.
HAKKINIZI HELAL EDİN
Erol Bulut önceki gün idmana çıkmak için hazırlık yaparken, görevden alına kararı kendisine tebliğ edildi. Genç hoca bunun üzerine oyuncularla vedalaşıp, 'Hakkınızı helel edin' diyerek tesislerden ayrıldı.
TAKİPTEN ÇIKTILAR
Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından hiçbir futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekerken; Ferdi, Harun, Ozan, Altay, Pelkas, Sinan ve Serdar Aziz sosyal medyada eski hocalarını takipten çıkardı. Bu durum Bulut ile oyuncular arasındaki kopukluğu gözler önüne serdi.
PERDE ARKASI VE İDDİALAR
1- Erul Bulut'un kontrollü futbol anlayışı kimseyi tatmin etmedi.
2- Oyuncularla iletişimde sorunlar yaşadı.
3- Saha içinde ve dışında otorite sağlayamadı.
4- Emre Belözoğlu kendisini bu konularda pekçok kez uyardı.
5- Ali Koç, çok önce kendisine güvenini yitirdi.
6- 2 kez istifa kararı aldı ancak vazgeçti.
7- Trabzon maçından önce bileti kesildi, galibiyet süreci uzattı.
8- Son 3 kadroyu kadroyu Emre Belözoğlu yaptı. (Fotomaç)
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