21 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çubuklu formayı giyecek
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Dev karşılaşmada sarı-lacivertliler çubuklu forma ile sahaya çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'o konuk olacak.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derbide giyeceği formayı duyurdu.
Sarı-lacivertliler sahaya çubuklu forma ile çıkacak.
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