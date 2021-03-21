21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çubuklu formayı giyecek

F.Bahçe'nin derbide giyeceği forma belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Dev karşılaşmada sarı-lacivertliler çubuklu forma ile sahaya çıkacak.

Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 'o konuk olacak.

'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derbide giyeceği formayı duyurdu.

Sarı-lacivertliler sahaya çubuklu forma ile çıkacak.

Derbi öncesi uzmanından açıklama! Maç saatinde... haberin devamı

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