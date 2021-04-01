Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş 'şampiyonluk' cevabı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in şampiyonluk sözlerine cevap verdi. Sipahioğlu, "Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler." dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, sarı-lacivertli takımın 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmesi ve bu isteğe ezeli rakipleri Galatasaray'ın verdiği tepkiyle ilgili konuştu...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyor. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

Sipahioğlu'nun diğer ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde;

"Galatasaray başkanı yine açıklama yaptı. Tek konu Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Bizden onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama onlarda tek konu Fenerbahçe. Galatasaray Başkanının artık art niyetli konuştuğuna inanıyoruz. Bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için kullanmak zorunda kalacağımız üslup için özür dileriz."

"YAPILAN, HATA DEĞİL KASITTIR"

"Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirme konusunda ciddi bir şekilde uyarmıştık. Ama bir insan bir şeyi 2 defa üst üste yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Çok tehlikeli eyleme misliyle yanıt vermek zorundayız."

"G.SARAY YALAN BEYANLARLA DEVLETİMİZİ MEŞGUL EDİYOR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman duruşu ortadadır ve bellidir. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. Ama bunlarla ayrılıkçı hale getirmek, akılın yaşta değil başta olduğunun en büyük kanıtıdır. Galatasaray taraftarlarının da kullandığı söylemler var. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan -Tek krallık Galatasaraylılık- görüntüsü ekrana getirildi. Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim. Akıl yaşta değil baştadır. Biz bu işlere girmeyiz. Galatasaray'ın sürekli Fenerbahçe'yi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyor, yalan beyanlarla devletimizi meşgul etmekte."

"BELGESELLERDEN FETÖ FİRARİLERİNİ ÇIKARANLAR BELLİDİR"

"Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir."

"ŞAMPİYONLUKLARIMIZIN HEPSİNİN POSTERİ VAR"

"Yeter artık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlara ihtiyacı yoktur. Devlet ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmeye çalışmalarına yanıt vermek zorunda mıyız? Böyle saçmalık olur mu? Her hafta aynı şey oluyor yeter ya. Her şampiyonluğumuzun posteri de ortadadır."

"İLK BAŞVURUMUZU YAPTIK"

"Fenerbahçe, bu zamana kadar şampiyonluk konusunda hiçbir resmi başvuru yapmamıştır. Bu yapılan ilk resmi başvurudur. Dolayısıyla ret yemişliğimiz de yoktur. Varlığını iddia eden kanıtlasın."



"BEŞİKTAŞ BİZCE DE HAKLI OLARAK ŞAMPİYON SAYILDI"

"Bizim şampiyon olduğumuz 1933 yılında 16 farklı şehrin şampiyonları bir araya geliyor. Bugün Süper Lig'de bile 16 farklı şehir yok. 1935'de ise 24 şehirden takım bir araya geliyor ve Fenerbahçe şampiyon oluyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır."

"GALATASARAY DİLEKÇEYLE İTİRAF ETTİ"

"1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yaptılar. Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar. Yaptıkları dilekçeyle itirafçı oldular. Galatasaray, 1959 öncesini kendileri saydırmadığını itiraf etti."

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