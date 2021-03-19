Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un forvette Samatta, Thiam veya Cisse yerine Valencia'ya şans vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin kanatlardaki vazgeçilmezi olan Enner Valencia için dün önemli bir iddia vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un, en uçta görev yapan Samatta, Thiam ve Cisse gibi golcülerin formsuzluğu nedeniyle Ekvadorlu futbolcuyu forvette sahaya sürebileceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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