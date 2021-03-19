19 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Valencia sürprizi! Samatta, Thiam ve Cisse yerine...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un forvette Samatta, Thiam veya Cisse yerine Valencia'ya şans vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin kanatlardaki vazgeçilmezi olan Enner Valencia için dün önemli bir iddia vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un, en uçta görev yapan Samatta, Thiam ve Cisse gibi golcülerin formsuzluğu nedeniyle Ekvadorlu futbolcuyu forvette sahaya sürebileceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?