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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Valencia sürprizi! Samatta, Thiam ve Cisse yerine...

Erol Bulut'tan ters köşe! Derbide Valencia...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip ve , pazar günü 'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör 'un forvette , veya yerine 'ya şans vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezon başından bu yana 'nin kanatlardaki vazgeçilmezi olan Enner için dün önemli bir iddia vardı. Teknik direktör 'un, en uçta görev yapan , ve gibi golcülerin formsuzluğu nedeniyle Ekvadorlu futbolcuyu forvette sahaya sürebileceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de forma giydiği 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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