24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den flaş Türkiye - Hollanda paylaşımı!

Mesut'tan milli takım paylaşımı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

'nin Dünyaca üncü futbolcusu , - maçı oynanırken bir paylaşım yaptı. A Milli Takım'ımızın skoru 3-0'a getirmesiyle Türk asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı.

'nin Türk asıllı Alman yıldızı , ile arasında oynanan maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İşte o paylaşım:

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