24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den flaş Türkiye - Hollanda paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Dünyaca üncü futbolcusu Mesut Özil, Türkiye - Hollanda maçı oynanırken bir paylaşım yaptı. A Milli Takım'ımızın skoru 3-0'a getirmesiyle Türk asıllı Alman oyuncu, sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı.
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
İşte o paylaşım:
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