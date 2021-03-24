24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Süper Lig'de son 2 sezonda 6. ve 7. olan Fenerbahçe, 31. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın 1 maç eksiği bulunurken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışından kopmuş değil... Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosuna 22 futbolcu katan F.Bahçe'yi sezon sonunda ise tam anlamıyla bir kriz bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan 'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Ancak sarı lacivetlilerin önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Takvim'in haberine göre; UEFA ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan sezona eksi bütçeyle başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Sarı lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Ancak kadroda Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece Altay Bayındır ve bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...

Özellikle Altay'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.

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