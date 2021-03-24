Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kriz kapıda! Yönetim darboğazda...
Süper Lig'de son 2 sezonda 6. ve 7. olan Fenerbahçe, 31. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın 1 maç eksiği bulunurken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışından kopmuş değil... Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosuna 22 futbolcu katan F.Bahçe'yi sezon sonunda ise tam anlamıyla bir kriz bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı.
Erol Bulut'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.
Ancak sarı lacivetlilerin önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak.
Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.
Takvim'in haberine göre; UEFA ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan Fenerbahçe sezona eksi bütçeyle başlayacak.
Sarı lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.
Ancak kadroda Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece Altay Bayındır ve Ozan Tufan bulunuyor.
Özellikle Altay'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.
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