Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Mbwana Samatta'ya, Belçika'dan talip çıktı. Tanzanyalı oyuncunun parladığı takım olan Genk, yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Belçika basını, Genk'in sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı Onuachu'nun boşluğunu Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta ile doldurmak istediğini yazdı. Genk, Samatta'nın parladığı takım. Belçika ekibinde 191 maçta 76 gol+20 asistlik performans yakalayan golcü oyuncu, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olmuştu.

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