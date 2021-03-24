24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mbwana Samatta'ya Belçika'dan talip çıktı! Genk transfer teklifi yapacak

Samatta'ya eski kulübü talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Mbwana Samatta'ya, 'dan talip çıktı. Tanzanyalı oyuncunun parladığı takım olan , yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

basını, 'in sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı Onuachu'nun boşluğunu 'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta ile doldurmak istediğini yazdı. Genk, Samatta'nın parladığı takım. Belçika ekibinde 191 maçta 76 gol+20 asistlik performans yakalayan golcü oyuncu, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro'ya 'ya transfer olmuştu.

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