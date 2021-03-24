24 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mbwana Samatta'ya Belçika'dan talip çıktı! Genk transfer teklifi yapacak
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Mbwana Samatta'ya, Belçika'dan talip çıktı. Tanzanyalı oyuncunun parladığı takım olan Genk, yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Belçika basını, Genk'in sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı Onuachu'nun boşluğunu Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta ile doldurmak istediğini yazdı. Genk, Samatta'nın parladığı takım. Belçika ekibinde 191 maçta 76 gol+20 asistlik performans yakalayan golcü oyuncu, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olmuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig