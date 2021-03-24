24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir türlü beklenen verimi gösteremeyen Ferdi Kadıoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldız, yönetime oynamak istediği ligi söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)


Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'ye büyük umutlarla gelen ancak inişli çıkışlı performansı nedeniyle sürekli forma şansı bulamayan 'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda daha çok maçta forma giyerken, bu sezon yapılan bolca transfer sonrası ilk 11 yüzü göremedi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

Ferdi'nin bu durumdan hayli mutsuz olduğu ifade edilirken, genç futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

GİTMEK İSTİYOR!
'in haberine göre, 'de şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

Sarı- Lacivertil ekipte genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren 'nun Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor

Bu arada 'nun basınına, Hollanda ile arasında milli takım tercihini yakın bir zamanda yapacağını söylediği de gelen haberler arasında.

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