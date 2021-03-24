Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu sorunu! O lige gitmek istiyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir türlü beklenen verimi gösteremeyen Ferdi Kadıoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldız, yönetime oynamak istediği ligi söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak inişli çıkışlı performansı nedeniyle sürekli forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda daha çok maçta forma giyerken, bu sezon yapılan bolca transfer sonrası ilk 11 yüzü göremedi.
Ferdi'nin bu durumdan hayli mutsuz olduğu ifade edilirken, genç futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GİTMEK İSTİYOR!
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor.
Sarı- Lacivertil ekipte genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.
Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda basınına, Hollanda ile Türkiye arasında milli takım tercihini yakın bir zamanda yapacağını söylediği de gelen haberler arasında.
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